قیمت نفت اندکی بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئیه، ۲۱ سنت افزایش یافت و به ۸۳ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد معاملات اوت، با ۲۱ سنت افزایش، به ۸۳ دلار و ۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئیه، یک دلار و ۱۸ سنت معادل ۱.۵۲ درصد نسبت به قیمت نهایی روز جمعه افزایش یافت و به ۷۸ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت روز دوشنبه که حجم معاملات به دلیل تعطیلات عمومی در انگلیس و آمریکا، اندک بود، بیش از یک درصد افزایش داشت.

به گفته برخی تحلیلگران، انتظارات برای تقاضای قوی برای سوخت در ابتدای فصل رانندگی تابستانی و تعطیلات در آمریکا، از قیمت نفت پشتیبانی کرده است.

جیووانی استونو، تحلیلگر مؤسسه مالی «یو بی اس» در یادداشتی برای مشتریان نوشت: با وجود این دیدگاه عمومی که نرخ‌های بهره بالاتر به مدت طولانی‌تر، ممکن است به تقاضای ضعیف برای نفت منجر شود، آمارهای لحظه‌ای از وضعیت ترافیکی نشان می‌دهد رشد تقاضا برای نفت همچنان مطلوب است.

آمار شرکت تحلیل پرواز OAG نشان داد در بخش سفرهای هوایی، تعداد صندلی‌های آمریکا در پروازهای داخلی برای ماه مه، بر مبنای ماه به ماه، پنج درصد و بر مبنای سال به سال، حدود ۶ درصد افزایش یافت و به اندکی بالای ۹۰ میلیون صندلی رسید که فراتر از آمار سال ۲۰۱۹ بود.

تعداد صندلی‌های پرواز بین المللی برای ماه مه، بر مبنای سال به سال، به میزان ۱۱ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۴.۲ میلیون صندلی رسید و این سطح، هشت درصد بالاتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ بود.

در این بین، همه نگاه‌ها به نشست دوم ژوئن تولیدکنندگان اوپک پلاس، دوخته شده است و معامله‌گران و تحلیلگران انتظار دارند کاهش تولید داوطلبانه این گروه ادامه پیدا کرده و از قیمت‌ها، حمایت بیشتری به عمل آورد.

ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کالای شرکت «راکوتن سکیوریتیز» در این باره گفت: انتظار داریم قیمت نفت، در روزهای آینده به دلیل تداوم محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک پلاس چشم انداز رو به رشد تسهیل سیاست پولی آمریکا، به سطوح بالاتری صعود کند. یوشیدا اضافه کرد: آغاز فصل رانندگی تابستانی در آمریکا هم از قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند. پیش‌تر، سه منبع آگاه در اوپک پلاس اظهار کرده بودند کشورهای اوپک پلاس محدودیت عرضه ۲.۲ میلیون بشکه در روز را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، ادامه خواهند داد.

افت اندک ارزش دلار آمریکا از بازارها حمایت کرد. بر اساس گزارش رویترز، پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت فیلیپ نووا اظهار کرد: قیمت نفت با ادامه روند افزایشی دو روز معامله قبلی، در معاملات صبح سه شنبه با عقب نشینی دلار آمریکا، تثبیت شد و دورنمای مثبت هم به کمک نفت آمد.