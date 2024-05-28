خیران نقش مهمی در احداث مدارس در کرمان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا هدایتی پیش از ظهر سه شنبه در بیست و ششمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان کرمان، ضمن گرامیداشت یاد شهید آیت الله رئیسی، اظهار داشت: ایشان جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم با از خودگذشتگی، بسیار تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه زیرساختی‌ترین کار در کشور، مدرسه‌سازی است، افزود: هزینه برای آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری است، زیرا دانش‌آموزانی از این مکان‌ها برمی خیزند که آینده سازان کشور هستند.

هدایتی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت خیران مدرسه‌ساز استان کرمان بیان کرد: خیران مدرسه‌ساز از مال خود گذشته و در راه مدرسه‌سازی گام برمی‌دارند که شایسته قدردانی هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان سپس یادآوری کرد: در سال گذشته ۱۰۲۵ کلاس در استان تحویل داده شد که کار بی‌نظیری محسوب می‌شود.

هدایتی گفت: ۱۴۰۰ کلاس درس در قالب ۱۶۰ مدرسه در استان کرمان طی سال‌های خدمت دولت سیزدهم ساخته شده است.

وی گفت: در بحث مدرسه‌سازی گشایش خوبی در اعتبارات سال گذشته انجام و در هر شهرستانی که قول دادیم، عملی شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ادامه داد: از ۹ مدرسه در سایت‌های مسکن مهر شهرستان‌های استان که در دولت دهم آغاز شده بود، شش مورد را در یک سال و نیم اخیر تکمیل کردیم.

هدایتی گفت: در سال‌های گذشته ساخت ۹ استخر در استان کرمان آغاز و از این تعداد دو مورد تکمیل شده بود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان افزود: ما نیز ساخت دو استخر دیگر را کامل کردیم و در سال جاری نیز چهار استخر کامل ساخته خواهد شد.

هدایتی تصریح کرد: با مشارکت خیران، طی دو سال گذشته ۷۰ درصد از کلاس‌های مدارس در استان کرمان تحویل شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌ای نداریم که مشمول زمان سه تا چهار سال شده باشد و پروژه‌های ۱۲ ساله را به اتمام رساندیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در پایان از خیران خواست در سال جاری برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره نیز همکاری کنند.