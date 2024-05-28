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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۷

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:

خیران نقش مهمی در احداث مدارس در کرمان دارند

خیران نقش مهمی در احداث مدارس در کرمان دارند

کرمان- مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: با مشارکت خیران، طی دو سال گذشته ۷۰ درصد از کلاس‌های مدارس در استان کرمان تحویل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا هدایتی پیش از ظهر سه شنبه در بیست و ششمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان کرمان، ضمن گرامیداشت یاد شهید آیت الله رئیسی، اظهار داشت: ایشان جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم با از خودگذشتگی، بسیار تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه زیرساختی‌ترین کار در کشور، مدرسه‌سازی است، افزود: هزینه برای آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری است، زیرا دانش‌آموزانی از این مکان‌ها برمی خیزند که آینده سازان کشور هستند.

هدایتی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت خیران مدرسه‌ساز استان کرمان بیان کرد: خیران مدرسه‌ساز از مال خود گذشته و در راه مدرسه‌سازی گام برمی‌دارند که شایسته قدردانی هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان سپس یادآوری کرد: در سال گذشته ۱۰۲۵ کلاس در استان تحویل داده شد که کار بی‌نظیری محسوب می‌شود.

هدایتی گفت: ۱۴۰۰ کلاس درس در قالب ۱۶۰ مدرسه در استان کرمان طی سال‌های خدمت دولت سیزدهم ساخته شده است.

وی گفت: در بحث مدرسه‌سازی گشایش خوبی در اعتبارات سال گذشته انجام و در هر شهرستانی که قول دادیم، عملی شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ادامه داد: از ۹ مدرسه در سایت‌های مسکن مهر شهرستان‌های استان که در دولت دهم آغاز شده بود، شش مورد را در یک سال و نیم اخیر تکمیل کردیم.

هدایتی گفت: در سال‌های گذشته ساخت ۹ استخر در استان کرمان آغاز و از این تعداد دو مورد تکمیل شده بود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان افزود: ما نیز ساخت دو استخر دیگر را کامل کردیم و در سال جاری نیز چهار استخر کامل ساخته خواهد شد.

هدایتی تصریح کرد: با مشارکت خیران، طی دو سال گذشته ۷۰ درصد از کلاس‌های مدارس در استان کرمان تحویل شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌ای نداریم که مشمول زمان سه تا چهار سال شده باشد و پروژه‌های ۱۲ ساله را به اتمام رساندیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در پایان از خیران خواست در سال جاری برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره نیز همکاری کنند.

کد مطلب 6121164

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