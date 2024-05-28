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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۴۷

فرمانده انتظامی بیجار خبر داد؛

کشف ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در بیجار

کشف ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در بیجار

بیجار_فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از کشف ۴۶ دستگاه مانیتور و ۴۰ دستگاه آمپلی فایر به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا، حین گشت زنی در محور مواصلاتی بیجار به قیدار یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ حامل بار قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۴۶ عدد دستگاه مانیتور و ۴۰ دستگاه آمپلی فایر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با بیان اینکه، کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه خودرو حامل بار قاچاق توقیف و یک نفر نیز دستگیر که به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6121172

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