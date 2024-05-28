به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۵۵۶ هکتار از اراضی استان زیر کشت چغندر قند بود که از این میزان ۹۳۵ هکتار یعنی بیشترین سطح در شهرستان کیار قرار داشت همچنین در شهرستان شهرکرد ۲۴۵ هکتار و شهرستان خانمیرزا نیز ۱۵۵ هکتار سطح زیر کشت این محصول بود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: سال گذشته از سطح زیر کشت چغندر قند در استان حدود ۷۵ هزار و ۲۵۰ تن ریشه چغندر برداشت و به کارخانه قند در استان تحویل داده شد.

وی ادامه داد: عیار محصول چغندر قند سال گذشته در چهارمحال و بختیاری حدود ۱۷.۳۸ درصد بود.

سعیدی عنوان کرد: در سال زراعی جاری سطح قرارداد کشت محصول چغندر قند در چهارمحال و بختیاری حدود ۲۴۱۴ هکتار است که ۵۴۶ کشاورز نسبت به انعقاد این قراردادها اقدام کرده‌اند همچنین تاکنون ۱۶۷۲ هکتار زیر کشت محصول رفته و سطح سبز در استان نیز ۱۰۶۰ هکتار است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: کیار با ۱۱۰۰ هکتار و کشت ۹۲۰ هکتار از آن، شهرکرد با ۴۳۶ هکتار و خانمیرزا با ۲۳۹ هکتار شهرستان‌هایی هستند که در سال زراعی جاری قرارداد بیشترین سطوح کشت چغندر قند را در استان را منعقد کرده و در حال کاشت آن هستند.

وی تصریح کرد: اگر تمامی سطح ۲۴۱۴ هکتاری که کشاورزان برای کشت چغندر قند اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند زیر کشت این محصول قرار بگیرد پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲۵ هزار تن ریشه چغندر قند تولید شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند بهاره در سال جاری و با احتساب هزینه حمل و عیار ۱۶ درصد مبلغ ۳ هزار و ۹۳۰ تومان در نظر گرفته شده است.