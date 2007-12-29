سرانه مصرف ماهی؛ ایران 03/7 کیلوگرم و خراسان رضوی 8/2 کیلوگرم

سید احمد دلقندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حالیکه آمار مصرف سرانه آبزیان در جهان 5/16 کیلوگرم است، این رقم در ایران 03/7 کیلوگرم و در خراسان 8/2 کیلوگرم ذکر شده است.

وی تصریح کرد: با وجود ارزش غذایی و دارویی آبزیان به خصوص تأثیر آن در کاهش بیماریهای قلبی و عروقی، متأسفانه مصرف سرانه ماهی در کشور و به ویژه در خراسان رضوی بسیار پایین است.

مدیرکل شیلات خراسان رضوی با بیان اینکه هر روزه مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی، حتی در نوجوانان رو به افزایش است، افزود: مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در مقابل پایین بودن مصرف آبزیان در استان خراسان بیش از حد رشد نشان می دهد.

دلقندی با بیان اینکه توجه بیشتر به مصرف آبزیان توسط دستگاههای مختلف ضرورت دارد، افزود: باید برای ترویج و فرهنگ سازی استفاده از این ماده غذایی ارزشمند، یک عزم ملی در دستورکار قرار گیرد و تمامی دستگاههای اجرایی استان، رسانه ها، دانشگاه علوم پزشکی که نقش بسزایی در تحقق این مهم را دارند، مشارکت بیشتری داشته باشند.