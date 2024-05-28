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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۳۰

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

حکم قطعی پرونده فساد در شورای شهر و مدیریت شهری مهاباد صادر شد

حکم قطعی پرونده فساد در شورای شهر و مدیریت شهری مهاباد صادر شد

ارومیه-رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: حکم قطعی متهمان پرونده فساد در شورای شهر و شهرداری مهاباد در محاکم تجدیدنظر استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز سه‌شنبه در این خصوص اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده فساد ۲ نفر از اعضای شورای شهر وقت و یک نفر از کارکنان شهرداری و یکی از سردفتران مهاباد از سال ۱۴۰۰، پس از تحقیقات مقدماتی حکم بدوی محکومیت متهمان صادر شده بود.

وی اضافه کرد: این افراد به اتهاماتی همچون پرداخت رشوه، اعمال نفوذ، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در جعل اسناد رسمی، جعل امضای مقام قضائی و مهر شورای حل اختلاف مهاباد دستگیر شده بودند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: پس از صدور حکم بدوی با اعتراض متهمان، پرونده در یکی از شعب تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی با رد تجدیدنظرخواهی، حکم محکومیت قطعی حبس‌های طولانی مدت ۱۲ سال، ۱۰ سال، ۹ سال و هشت سال، بیش از ۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی، شلاق و انفصال از مشاغل دولتی این افراد صادر شد.

کد مطلب 6121227

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