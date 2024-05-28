۲۵۰۶۷ دانش آموز میان پایه استان کتب درسی خود را ثبت نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اوحدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تاکنون ۱۰۱ هزار و ۸۵۹ نفر از مجموع ۱۲۶ هزار و ۹۱۸ دانش آموز میان پایه استان در سامانه مربوطه سفارش کتب درسی خود را ثبت کرده‌اند.

وی بیان داشت: ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید تمام دوره‌های تحصیلی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام می‌شود و دانش آموزان میان پایه در اسرع وقت نسب به سفارش کتب درسی خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کد ملی دانش‌آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش‌آموز برای ورود به سامانه، رمز عبور ورود به سامانه است و کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تمام دوره‌های تحصیلی، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش‌آموز قید شده است، توزیع و ورود مدارس به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، از طریق سامانه سیدا انجام می‌شود.

اوحدی افزود: دانش آموزان با ثبت به موقع کتب خود، در فصل بازگشایی مدارس با مشکلی مواجه نمی‌شوند و برای ثبت می‌توانند به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه irtextbook.ir مراجعه کنند.