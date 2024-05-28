ثبت نام ۷۰۰ هزار نفر از سراسر کشور برای حضور در بزرگداشت امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و محمدعلی انصاری پیش از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، در جوار حرم مطهر حضرت امام راحل برگزار شد اظهار کرد: شعار امسال در مراسم بزرگداشت امام «محو اسرائیل» تعیین شده است.

انصاری همه موفقیت‌های حاصله را نشأت گرفته از روح امام راحل دانست و گفت: پاسداشت امام به معنای پاسداشت زندگی، حیات و جاودانگی این ملت است.

وی با اشاره به اینکه سالگرد امسال متأسفانه با دو حادثه جانسوز و اسفناک همراه است عنوان کرد: حادثه اول شهادت غمبار و جانگداز رئیس جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان و حادثه بزرگ‌تر و غم‌انگیزتر مسأله غزه و فلسطین که داغ این حوادث نه تنها بر روح و جسم و جان ملت‌های مسلمان، بلکه بر دل‌های مردم سراسر جهان و آزادی‌خواهان سایه انداخته است.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) بیان کرد: بزرگداشت امام راحل مناسبتی است که در آن می‌توانیم هم در آن یاد رئیس جمهور شهید و گرانقدر را نیز در روز ۱۴ خرداد گرامی بداریم.

وی همچنین همراهی و همدردی با ملت غزه و فلسطین را برای ۱۴ خرداد مهم دانست و افزود: ۱۴ خرداد یادآور یک خاطره تلخ برای ملت ایران است که در آن روز امام عزیز ما، آن پرچمدار دفاع از آزادی و دفاع از محرومین که همه وجودش برای مردم می‌سوخت، درد مردم را می‌شناخت و احساس مردم را درک می‌کرد به ملکوت اعلی پیوست که این روز را همواره گرامی خواهیم داشت.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) پاسداشت گفت: بیش از ۷۰۰ هزار نفر از سراسر کشور برای حضور در بزرگداشت امام (ره) ثبت نام کرده اند که ۷۰ درصد آنها کسانی هستند که برای اولین بار در مراسم بزرگداشت امام راحل شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه فلسطین مظلوم امروز در آتش ظلم و ستم صهیونیست‌های خون‌آشام دست و پا می‌زند و گوش‌های آگاه هر لحظه صدای یک کودک مظلوم و صدای یک بیمار بر روی تخت بدون درمان و دارو را می‌شنود گفت: قطعاً این غم بزرگ را باید به ملت‌های آزاده تسلیت گفت و باید انسان راه تدبیری در جهت رفع آن اتخاذ کند.

انصاری در خصوص شعار امسال ستاد گفت: شعار امسال ما در مراسم بزرگداشت امام «محو اسرائیل» است و این شعار هم محقق می‌شود و طوفان الاقصی یکی از مصادیق نصرت الهی و وعده‌های صادق الهی است و در کنار آن وعده صادقی صورت گرفت و مردم بزرگ ایران انتقام شهادت دیپلمات‌های خودشان را گرفتند و هیچ از امکانات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نترسیدیم. ضربه‌ای که جمهوری اسلامی به قدرت رژیم اسرائیل وارد کرد، هیچکس نتوانست به آنها وارد کند. لذا برنامه‌های ما تحت عنوان حمایت از ملت فلسطین شکل خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: مراسم بزرگداشت امام با حضور میلیونی مردم، بیت امام، بیش از ۳۰۰ مهمان خارجی و بیش از صدها خبرنگار، ساعت هشت روز ۱۴ خرداد آغاز می‌شود.

انصاری در خصوص سخنران امسال اظهار کرد: سنوات گذشته رئیس جمهور سخنران مراسم شب ۱۴ خرداد حرم مطهر امام خمینی (ره)، بوده است، گفت: روز ۱۳ خرداد بنا بر این است که از سرپرست رئیس جمهوری، جناب آقای مخبر استفاده کنیم و ان شاء الله ایشان سخنران ما خواهند بود و بعد از نماز مغرب و عشا و عزاداری، سخنرانی ایشان را هم خواهیم داشت. ما امسال یک همایش بین‌المللی تحت عنوان «غزه، مظلوم مقاوم» در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما داریم که افتتاحیه آن هم با سخنرانی آقای مخبر، یادگار امام و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام است.