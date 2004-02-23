فرهنگيان استان تهران ، هنوز معوقه هاي مرحله دوم خود را نگرفته اند

يك منبع آگاه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه ميزان معوقه هاي فرهنگيان شهرستان هاي اين استان 8 ميليارد تومان است ، گفت : هنوز معوقه هاي فرهنگيان شهرستان هاي استان تهران به شماره حساب آنها واريز نشده است.

وي با اشاره به اينكه اين معوقه ها شامل يارانه مسكن ، گروه هاي شغلي ، پاداش ها و بازنشستگي فرهنگيان مي شود ، افزود : بخشي از مبلغ معوقه هاي فرهنگيان ازحذف كسورات فيش هاي حقوقي مانند بيمه ، ماليات و .... كه مجموعا حدود 2 ميليارد تومانخواهد شد ، تامين مي شود و بين 4 تا 5 منطقه شهرستان هاي استان تهران پرداخت خواهد شد .