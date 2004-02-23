۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۱۸

يك منبع آگاه در گفتگو با " مهر " : به رغم اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي

فرهنگيان استان تهران ، هنوز معوقه هاي مرحله دوم خود را نگرفته اند

به رغم اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي بر پرداخت معوقه هاي فرهنگيان تا بهمن ماه ، هنوز فرهنگيان استان تهران معوقه هاي خود را دريافت نكرده اند.

يك منبع آگاه در سازمان  آموزش و پرورش  شهرستان هاي استان تهران  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه ميزان معوقه هاي فرهنگيان شهرستان هاي  اين استان 8 ميليارد تومان است ، گفت : هنوز معوقه هاي فرهنگيان شهرستان هاي استان تهران به شماره حساب آنها واريز نشده است.

وي با اشاره به اينكه اين معوقه ها شامل  يارانه مسكن ، گروه هاي شغلي ، پاداش ها و بازنشستگي فرهنگيان مي شود ، افزود : بخشي  از مبلغ معوقه هاي فرهنگيان ازحذف كسورات فيش هاي حقوقي  مانند بيمه ، ماليات  و .... كه مجموعا حدود 2 ميليارد تومانخواهد شد ،  تامين مي شود و بين 4 تا 5 منطقه شهرستان هاي استان تهران پرداخت خواهد شد .

 

 

