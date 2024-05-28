سرلشکر رحیم صفوی وفات والده «سید حسن نصرالله» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی رحیم صفوی» مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نیروهای مسلح، به دلیل وفات والده حجت الاسلام «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان، پیام تسلیت صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دام برکاته

دبیرکل قهرمان حزب الله لبنان

السلام علیکم و رحمة الله؛

وفات والده مکرمه جنابعالی، بانوی فاطمی «الحاجه ام الحسن» موجب اندوه و تالم خاطر گردید.

تردیدی نیست تلاش‌های ارزنده و عالمانه آن بانوی صالحه و زهرایی در پرورش عالمی مؤمن، شجاع و مجاهد که به عنوان «سید المقاومه» مایه فخر عالم اسلام به‌ویژه مردم شریف و مقاوم لبنان است و در شرایط خطیر کنونی شمشیر بُراّی مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی در منطقه بوده و دریچه‌های امید را برای مردم مظلوم غزه گشوده نگه داشته؛ در تراز جهاد فی سبیل الله و در خور ثواب اخروی و پاداش جنت الهی است.

تشییع عظیم و با شکوه این مادر پاک دامن و متقی در جنوب لبنان نشان دهنده جایگاه الهام بخش و الگوساز آن بانوی فاطمی است و به فضل الهی، مادران و بانوان رشید مسلمان در جای جای عالم با الگو قرار دادن «الحاجه ام الحسن» به تربیت انسان‌هایی می‌اندیشند که با نقش آفرینی‌های سترگ به قدرت سازی برای جهان اسلام، مسیر غلبه حق بر باطل و دفع ظلم و ستم از بلاد مسلمین را هموارتر خواهند ساخت.

اینجانب از سویدای دل، مصیبت آن مادر پارسا و با تقوا را به جنابعالی و بیت شریف تعزیت و تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خدای عزوجل برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه الهی و همنشینی با صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای عموم سوگ دیدگان به ویژه آن برادر عزیز صبر جمیل و اجر جزیل، مزید عزت و سربلندی مسئلت دارم.