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۶ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۸

پارلمان کویت تصویب کرد:

کاهش مالیات بر سود شرکتهای خارجی

کاهش مالیات بر سود شرکتهای خارجی

پارلمان کویت لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن، مالیات بر سود شرکتهای خارجی کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، پارلمان کویت برای جلب سرمایه گذاری شرکتهای خارجی لایحه ای را تصویب کرد که براساس آن، نرخ مالیات بر سود این شرکتها را از 55 درصد به 15 درصد کاهش داد.

رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی مجلس کویت گفت: این قانون شرکتهای خارجی را برای سرمایه گذاری در کویت به خصوص در بخش نفت که 95 درصد عایدات دولت از این راه تامین می شود، تشویق می کند.

"مصطفی الشمدی"، وزیر اقتصاد کویت گفت: این کشور در تلاش است تا بتواند سرمایه های خارجی را جلب کند. این درحالی است که در سال 2006، 300 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده ایم.

وی افزود:  کویت به دنبال پول شرکتهای خارجی نیست بلکه نیازمند مهارت وتکنولوژی هایی است که همراه این سرمایه گذاران وارد کویت می شود.

گفتنی است، امارات متحده عربی نیز در سال 2006 توانست 7/18 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.

کد مطلب 612133

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