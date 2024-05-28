علت تصادف بامداد امروز در بزرگراه شهید خرازی اعلام شد

سرهنگ علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی بامداد در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک حادثه رانندگی در محدوده بزرگراه شهید خرازی شهراصفهان، بلافاصله مأموران این پلیس به همراه نیروهای امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور کارشناسان پلیس راهور در محل حادثه افزود: پس از بررسی دقیق صحنه مشخص شد راننده خودرو پژو ۲۰۶ بر اثر عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه خودرو پراید به شدت برخورد کرده که در این حادثه، راننده خودرو پژو در دم جان خود را از دست داده و ۳ سرنشین دیگر نیز مجروح که به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطر نشان کرد: تمامی رانندگان وسایل نقلیه موظف به رعایت قوانین و مقررات رانندگی هستند و کارشناسان پلیس راهور بدون کوچک‌ترین اغماضی با هرگونه تخلفی به ویژه تخلفاتی که در وقوع تصادفات جرحی و فوتی تأثیرگذار باشند برخورد قانونی خواهد کرد.