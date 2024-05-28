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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۴۶

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

۲۸ پارکینگ و توقفگاه موتورسیکلت اطراف بازار اصفهان ایجاد شد

۲۸ پارکینگ و توقفگاه موتورسیکلت اطراف بازار اصفهان ایجاد شد

اصفهان- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از ایجاد ۲۸ پارکینگ و توقفگاه موتورسیکلت با ظرفیت ۳هزار دستگاه برای اجرای طرح محدودیت تردد موتور در بازار اصفهان و میدان نقش جهان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حق‌شناس اظهار داشت: طرح محدودیت ورود موتورسیکلت که با اجماع و مشارکت کسبه و هیأت امنای بازار اصفهان در حال اجرا است، موجب ساماندهی ترافیکی، کاهش آلودگی صوتی و ارتقای کیفیت هوا برای عابران پیاده خواهد شد؛ همچنین آرامش و مطلوبیت که از مؤلفه‌های زندگی شهری است را به این محدوده بازمی‌گرداند.

وی افزود: نصب ۴۸ گیت و راه‌بند در ورودی‌ها و استقرار ۳۰ نفر عامل انسانی برای نظارت و مدیریت در سه شیفت کاری، نصب ۹۶ تابلوی علائم، اصلاح هندسی و جدول‌گذاری ۹ مسیر ورودی به این محدوده از جمله اقدامات انجام شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: هزینه نیروی انسانیِ اجرای این طرح برای شهرداری، ماهانه بالغ‌بر ۹۰۰ میلیون تومان است و تاکنون بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال برای تجهیزات و زیرساخت‌های آن هزینه شده است.

کد مطلب 6121362

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