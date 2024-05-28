به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وجود ساختمانهای بلند با نماهایی متفاوت از جمله ویژگیهای شهرهای بزرگ است. این ساختمانها میتوانند با نمای بیرونی خود از زیباییهای هر شهر محسوب شوند. یکی از مهمترین موارد برای حفظ زیبایی این دست از ساختمانها، حفظ نظافت نمای ساختمان و تمیزی آنها است. شاید تصور کنید که شستشوی نما و نظافت نمای بیرون ساختمانهای چندین طبقه، بسیار سخت و مشکل و در مواقعی غیر ممکن باشد. اما باید بگوییم که این طور نیست. امروزه دستگاهها و ابزار آلات بسیاری برای این کار طراحی و ساخته شده اند که کار نماشویی ساختمانهای بلند مرتبه را نسبت به گذشته بسیار آسانتر کرده اند. ما در این مطلب قصد داریم در مورد شستشوی نمای ساختمان، انواع روشهای نماشویی و دستگاههای مورد استفاده در این کار با شما صحبت کنیم.
شستشوی نمای ساختمان
همانطور که میدانید اغلب شهرهای بزرگ یا کلان شهرها با معضل آلودگی هوا نیز مواجه هستند. آلودگی هوا پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد. یکی از این پیامدهای منفی، کثیف شدن نمای ساختمانها است. شاید از نظر برخی افراد این مشکل چندان مهم نباشد اما برای افرادی که در آن ساختمان سکونت دارند و یا به فعالیتهای تجاری میپردازند، بسیار مهم خواهد بود.
از طرفی ساختمانهای آلوده و کثیف میتوانند نمای شهری را بد جلوه دهند. به همین دلیل امروزه مبحث نماشویی ساختمان بسیار داغ بوده و افراد زیادی به دنبال این حرفه برای کسب درآمد هستند. به طور کلی در تعریف نماشویی ساختمان میتوان گفت که به هر روشی که برای شستشوی نمای بیرونی ساختمان مورد استفاده قرار بگیرد، نماشویی ساختمان میگویند.
نمای ساختمانها را با استفاده از مصالح مختلفی از قبیل آجر، سنگ، سرامیک، شیشه و غیره میسازند. هر کدام از این مصالح طول عمر مخصوص به خود را دارند. در صورت رعایت نظافت و زدودن آلودگیها از نمای ساختمان میتوان طول عمر آنها را نیز افزایش داد. همچنین به زیبایی و زیبا ماندن ساختمان نیز کمک کرد.
انواع روشهای نماشویی
در صنعت ساختمان سازی برای ساخت نمای ساختمانها از مصالح مختلفی استفاده میکنند. آجر، سنگ، شیشه و غیره از جمله موادی است که اغلب مورد پسند و استفاده افراد قرار گرفته اند. برای شستشوی هر کدام از این مصالح باید از روشها و فنون خاصی استفاده کرد. از طرفی ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانها با هم متفاوت بوده و برای شستشوی آنها باید از ابزار و وسایل خاصی استفاده شود. با توجه به این مطالب روشهای مختلفی برای نماشویی ساختمانها به وجود آمده اند. در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر یک از انواع روشهای نماشویی ساختمان خواهیم پرداخت.
نماشویی ساختمان با استفاده از طناب
روشی که بیشترین استفاده را برای نماشویی ساختمانها دارد، نماشویی با استفاده از طناب است. در وهله اول شاید چنین تصور کنید که این کار بسیار خطرناک است اما در واقع چنین نیست. حتی میتوانیم بگوییم در مقایسه با سایر روشهای نماشویی، نماشویی ساختمان با استفاده از طناب کم خطرترین و ایمن ترین راه است. در این روش فرد با استفاده از طنابهای بسیار محکم و مقاوم از ساختمان آویزان شده و به کار تمیز کردن نمای ساختمان مشغول خواهد شد. لازم به یادآوری است که این طنابهای بسیار مقاوم هستند و به هیچ عنوان پاره نخواهند شد. اتصالات این طنابها نیز بسیار مستحکم بوده و ایمنی بالایی را به همراه دارند.
نماشویی ساختمان با استفاده از داربست
از دیگر روشهای رایج برای نماشویی ساختمانها به خصوص ساختمانهای بلند، نماشویی با استفاده از داربست است. زمانی که قصد شستشوی نمای ساختمانی را دارید که بسیار بلند و مرتفع بوده، بهتر است از این روش استفاده کنید. این روش در کاهش میزان خطرات و آسیبهای جانی و مالی بسیار موثر است. البته باید همواره به این نکته توجه داشته باشید که کار نماشویی ساختمان کاری حرفهای بوده و افرادی که این کار را انجام میدهند باید آموزش دیده باشند و تجربه کافی در این زمینه داشته باشند.
شستشوی نما با استفاده از راپل
ار دیگر روشهای نماشویی ساختمان که امروزه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، نماشویی ساختمان با استفاده از راپل است. ارتفاع برخی ساختمانها آنقدر زیاد است که نمیتوان از روش داربست استفاده کرد. در چنین شرایطی باید از راپل و راپل کار استفاده شود. راپل به طنابهایی میگویند که توسط کمربندهای ایمنی به فرد بسته میشود. به فردی که نماشویی ساختمان را با استفاده از راپل انجام میدهد، راپل کار میگویند. کار با راپل نیاز به مهارت و تجربه زیادی دارد و میتوان گفت کاری تخصصی است.
دلایل اهمیت شستشوی نمای ساختمان
امروزه نماشویی ساختمان بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که در ابتدا گفتیم یکی از دلایل این امر آلودگی زیاد هوا خصوصاً در شهرهای بزرگ و کثیف شدن ساختمانها و ظاهر بد آنها در شهر است. اما آیا تنها دلیل آلودگی نمای ساختمانها، هوای آلوده است؟ طبیعتاً پاسخ این سوال منفی خواهد بود.
عوامل زیادی در آلوده کردن نمای ساختمانهای شهری موثر هستند. از جمله این دلایل میتوان به بارانهای اسیدی اشاره کرد. آلودگی هوا که ناشی از دود کارخانه جات، ماشینها و غیره است وارد ابرهای میشود و در نتیجه باران اسیدی ایجاد خواهد شد. باران اسیدی میتواند تاثیرات منفی بسیار زیادی برای افراد اشیا و گیاهان داشته باشد. از جمله تاثیرات نامطلوب باران اسیدی از بین بردن نمای ساختمانها است.
خصوصاً ساختمانهایی که نمایی از جنس انواع سنگها دارند. شایر نتوان از باریدن باران اسیدی جلوگیری کرد اما نماشویی ساختمان بلافاصله بعد از باران اسیدی میتواند راهکاری برای کاهش میزان اثرات منفی این پدیده باشد. عامل دیگر که باعث اهمیت زیاد حرفه نماشویی ساختمان شده، وقوع آتش سوزیها است.
آتش سوزی خود ساختمان و یا حتی ساختمانهای مجاور میتواند نمای ساختمانها را کثیف، زشت و آلوده کند. در این مواقع نیز نماشویی ساختمان میتواند روشی برای حل مشکل باشد. امروزه استفاده از نمای شیشهای در ساختمانهای بلند مرتبه بسیار مشاهده میشود. علاوه بر زیبایی مزیت دیگر نمای شیشهای عبور نور زیاد از آن و تامین شدن نور مورد نیاز محیط است.
اما عیب بزرگ نمای شیشهای کثیف شدن زود هنگام آن است. بنابراین باید به صورت مداوم و منظم از روشهای مختلف نماشویی ساختمان استفاده کرد. مجموعه این عوامل در کنار هم باعث شده اند امروزه نماشویی ساختمان بسیار مورد توجه قرار گرفته و به حرفهای تخصصی تبدیل شود. شرکتهای خدماتی مختلفی هم اینگونه خدمات را به مشتریان خود عرضه میکنند.
قیمت شستشوی نما
قیمت شستشوی نمایا شستشوی نمای ساختمان به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد که هر کدام از عوامل تاثیر گذار در تعرفه نماشویی ساختمان میباشند. شستشوی نما با طناب، شستشوی نما با مواد، شستشوی شیشه نما و دیگر عوامل...
برای اطلاع دقیقتر قیمت میتوانید به شرکت و وبسایت شستشوی نمای ساختمان در تهران آسمان خراش، کفسابی، برادران بهمنی، نماروز و غیره مراجعه کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما