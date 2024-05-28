به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر یکشنبه در دیدار با جانشین قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیر عامل به میزبانی دفتر خود ضمن تاکید بر اینکه شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان غم و ضایعه‌ای بزرگ برای کشور است، ابراز داشت: در چنین شرایطی برای جلوگیری از دخالت و نفوذ بیگانگان باید بیش از گذشته همکاری، همدلی و اتحاد برای پیشبرد امور کشور به نحو مطلوب فزونی یابد.

وی ضمن بیان اینکه در چنین شرایطی که با غم از دست رفتن رئیس جمهور مواجه هستیم دشمن تحرکات خود را در جنگ سایبری افزایش داده است، افزود: در انتخابات رئیس جمهور و دولت چهاردهم باید اقدامات مقابله‌ای این جنگ نرم تدبیر شود.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه تهدیدات دشمن از حوزه سخت به حوزه نرم و سایبری تغییر یافته است، ابراز داشت: این مهم می‌طلبد اقدامات لازم برای مقابله با این تهدیدات هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

هاشمی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع اصلی و اساسی برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری است، تصریح کرد: می‌بایست بستر لازم برای تسهیل شرایط انتخابات و حضور مردم در شرایط آرامش و امنیت فراهم شود.

وی ضمن بیان اینکه یکی از بسترهای لازم برای انتخابات الکترونیک داشتن فیبر نوری که خوشبختانه استان از نظر وضعیت خوبی دارد، افزود: به ستاد انتخابات کشور اعلام شد که استان سمنان آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک را دارد.