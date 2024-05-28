۸ سری جهیزیه به زوج های جوان علی آبادکتول اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه با حضور مسؤولان استان گلستان و شهرستان علی آباد کتول هشت سری جهیزیه در بین زوج‌های جوان علی آباد کتول توزیع شد.

سردار علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان در آئین اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان که با حضور مدیر عامل مؤسسه خیریه حضرت رقیه (س) برگزار شد اظهار کرد: یکی از اقدامات و خدماتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال ارائه آن به مردم است، توزیع جهیزیه در بین زوج‌های نیازمند به منظور برطرف کردن یکی از موانع ازدواج است.

وی افزود: ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تشویق جوانان به ازدواج به هنگام از دیگر اهداف است که دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: به مناسبت ایام بزرگداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، ۸ سری جهیزیه به همت مؤسسه خیریه حضرت رقیه (س) و محرومیت زدایی سپاه و با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه علی آباد کتول به زوج‌های جوان و نیازمند علی آباد کتول اهدا شد.