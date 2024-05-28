  1. استانها
  2. بوشهر
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۱۲

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

خدمت به مردم و مرزنشینان یک افتخار بزرگ است

خدمت به مردم و مرزنشینان یک افتخار بزرگ است

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: خدمت به مردم و مرزنشینان یک افتخار بزرگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی در دیدار مدیرعامل بانک استان بوشهر گفت: استان بوشهر با دارا بودن بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی از وضعیت خاص استراتژیکی برخوردار است.

وی تصریح کرد: مرزبانان استان بوشهر در راستای امنیت و ترددهای دریایی با تمام وجود تلاش می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: حضور قدرتمند مرزبانان درجهت امنیت مرزها و ترددها باعث رونق تجارت صحیح دریایی خواهد شد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مرزبانی توجه به منزلت کارکنان و معیشت خانواده‌های صبور آنها است که با تعامل سازنده با بانک سپه در این زمینه اقدامات مؤثری انجام خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه ضمن تقدیر از تلاش‌های مرزبانان گفت: در راستای کمک به وضعیت معیشت، و انعقاد تفاهم نامه بتوانیم قدردان تلاش‌ها و مجاهدت‌های مرزبانان باشیم.

کد مطلب 6121385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها