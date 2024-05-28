خدمت به مردم و مرزنشینان یک افتخار بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی در دیدار مدیرعامل بانک استان بوشهر گفت: استان بوشهر با دارا بودن بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی از وضعیت خاص استراتژیکی برخوردار است.

وی تصریح کرد: مرزبانان استان بوشهر در راستای امنیت و ترددهای دریایی با تمام وجود تلاش می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: حضور قدرتمند مرزبانان درجهت امنیت مرزها و ترددها باعث رونق تجارت صحیح دریایی خواهد شد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مرزبانی توجه به منزلت کارکنان و معیشت خانواده‌های صبور آنها است که با تعامل سازنده با بانک سپه در این زمینه اقدامات مؤثری انجام خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه ضمن تقدیر از تلاش‌های مرزبانان گفت: در راستای کمک به وضعیت معیشت، و انعقاد تفاهم نامه بتوانیم قدردان تلاش‌ها و مجاهدت‌های مرزبانان باشیم.