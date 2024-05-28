به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خانبازی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آتشسوزی بخشی از جنگلهای منطقه کوهسیاه شهرستان رستم استان فارس با کمک مردم محلی، گروههای طبیعت دوست و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست مهار شد.
مسؤول مدیریت بحران اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به تلاشهای انجام شده برای پایش محل آتش سوزی اضافه کرد: ۶۰ هکتار از مراتع و جنگلهای کوه سیاه شهر مصیری در آتش سوخت؛ علت اصلی حادثه در دست بررسی است و آتشسوزیها صدمات جبران ناپذیری به مناطق طبیعی در این شهرستان زده است.
خانبازی با اشاره به اینکه پوشش گیاهی این کوه گون، بادام کوهی و بلوط و بنه است، افزود: کوه سیاه یکی از مناطق مهم در مناطق تحت مدیریت منابع طبیعی شهرستان رستم است که معمولاً بر اثر بی توجهی رهگذران یا گردشگران دچار آتش سوزی میشود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از جنگلها و عرصههای طبیعی در مناطق شمال غرب استان فارس طی سالهای گذشته در محاصره شعلههای سرخ آتش قرار گرفتند و در سرمای زمستان سیاه شدند؛ آتش مهار شده است اما نیروهای یگان منابع طبیعی، محیطبانان و جوامع محلی با توجه به شرایط موجود، همچنان در وضعیت آماده باش هستند.
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