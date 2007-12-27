تقدیر گل از کمک آمریکا به ترکیه در حمله به مواضع پ.ک.ک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله گل" از همکاری اطلاعاتی آمریکا با ارتش ترکیه در حمله به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، حملات جنگنده های ترکیه به مواضع پ.ک.ک در کوهستانهای شمال عراق، به واسطه اطلاعاتی است که آمریکا در اختیار آنکارا قرار می دهد.

در همین رابطه، "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا، در یک تماس تلفنی با "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در روز سه شنبه 6 دی، بر حمایت خود از این کشور برای مقابله با اعضای "پ.ک.ک" تاکید کرد.

لازم به ذکر است، واشنگتن و آنکارا پس از دیدار بوش و اردوغان در روز 5 نوامبر ( 14 آبان ) در کاخ سفید تصمیم به ادامه تبادل اطلاعات درباره پ.ک.ک گرفتند.

از سوی دیگر، روز گذشته نیز اعلام شد که عبدالله گل، در اوایل ژانویه به آمریکا سفر می کند.