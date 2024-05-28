احکام اعضای ستاد انتخابات ریاست جمهوری در گیلان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسدالله عباسی» استاندار گیلان احکام اعضای ستاد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گیلان را صادر کرد.

استاندار گیلان در این احکام «محمد جلایی» را به عنوان رئیس ستاد انتخابات و «جواد شفیعی ثابت» به عنوان دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان معرفی کرد.

همچنین در احکام جداگانه «فرهاد براتی» به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و مالی، «سید هاشم حسینی» به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی، «یوسف لطفی نژاد» به عنوان رئیس کمیته حراست، «سجاد عبداللهیان» به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات، «حسین دشمیر» به عنوان دبیر ستاد امنیت انتخابات استان، «موسی کاظمی» به عنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات و «امیر حسن زاد» رئیس ثبت و احوال استان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان گیلان منصوب شدند.

برابر اطلاع رسانی ستاد انتخابات، دهم خرداد هیأت‌های اجرایی در گیلان با تایید هیأت نظارت آغاز به کار خواهند کرد.