تشکیل ستادهای اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست ستاد انتخابات خوزستان بیان کرد: همه ستادهای اجرایی در شهرستان‌های استان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان اندیشیده شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۱۰ تا ۱۴ خرداد ماه به صورت حضوری در وزارت کشور انجام می‌شود، بیان کرد: پس از انجام مراحل بررسی صلاحیت‌های نامزدها از سوی شورای نگهبان دو هفته مانده به برگزاری انتخابات زمان تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.

حسینی محراب تاکید کرد: از هم اکنون جریانات سیاسی و شخصیت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای حضور و ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستند.

وی گفت: مردم همیشه در صحنه کشورمان یک بار دیگر با حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری حماسه دیگری می‌آفریدند و فردی را که در مسؤولیت ریاست جمهوری انتخاب می‌شود، راه شهید گرانقدر آیت الله رئیسی را ادامه خواهد داد.