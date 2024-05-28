به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد آهکی با اشاره به اینکه راهداری همدان رتبه یک کشور را در رفع نقاط حادثه خیز کسب نموده است، گفت: در سال گذشته ۵۲ نقطه حادثه خیز مصوب به این اداره کل ابلاغ شد و ۳۱ نقطه از این نقاط در سال گذشته به طور کامل رفع گردید و این در حالیست که ۲۱ نقطه از این نقاط مورد تعهد سال ۱۴۰۲ بود.

آهکی تصریح کرد: طبق گزارش و آمار سازمان پزشکی قانونی استان همدان رتبه سوم کشوری در کاهش مصدومین و رتبه هفتم کشوری در کاهش جانباختگان حوادث رانندگی را در سال ۱۴۰۲ کسب کرده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ استان همدان رتبه ۲۳ کشوری در کاهش مصدومین و رتبه ۲۵ کشوری را در کاهش جانباختگان حوادث رانندگی برون شهری را داشته است لذا جهش ۲۰ پله‌ای در کاهش مصدومین و ۱۷ پله‌ای در کاهش جانباختگان حاصل شده است که این مهم حاصل حمایت و پشتیبانی تمامی مسئولین استانی و کشوری به خصوص استاندار محترم و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در تأمین به موقع اعتبارات است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در پایان گفت: اولویت و هدف اصلی ما تداوم کاهش مصدومین و تلفات جاده‌ای می‌باشد که با تأمین به موقع اعتبارات، تلاش‌های جهادی، همکاری دستگاه‌های مرتبط و نگاه ویژه مسئولین ذیربط به راه‌های استان همدان حاصل خواهد شد.