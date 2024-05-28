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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۵۰

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان خبر داد؛

کسب رتبه برتر کشوری راهداری همدان در کاهش تلفات جاده‌ای

کسب رتبه برتر کشوری راهداری همدان در کاهش تلفات جاده‌ای

همدان-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان گفت: راهداری همدان رتبه یک کشور را در رفع نقاط حادثه خیز کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد آهکی با اشاره به اینکه راهداری همدان رتبه یک کشور را در رفع نقاط حادثه خیز کسب نموده است، گفت: در سال گذشته ۵۲ نقطه حادثه خیز مصوب به این اداره کل ابلاغ شد و ۳۱ نقطه از این نقاط در سال گذشته به طور کامل رفع گردید و این در حالیست که ۲۱ نقطه از این نقاط مورد تعهد سال ۱۴۰۲ بود.

آهکی تصریح کرد: طبق گزارش و آمار سازمان پزشکی قانونی استان همدان رتبه سوم کشوری در کاهش مصدومین و رتبه هفتم کشوری در کاهش جانباختگان حوادث رانندگی را در سال ۱۴۰۲ کسب کرده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ استان همدان رتبه ۲۳ کشوری در کاهش مصدومین و رتبه ۲۵ کشوری را در کاهش جانباختگان حوادث رانندگی برون شهری را داشته است لذا جهش ۲۰ پله‌ای در کاهش مصدومین و ۱۷ پله‌ای در کاهش جانباختگان حاصل شده است که این مهم حاصل حمایت و پشتیبانی تمامی مسئولین استانی و کشوری به خصوص استاندار محترم و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در تأمین به موقع اعتبارات است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در پایان گفت: اولویت و هدف اصلی ما تداوم کاهش مصدومین و تلفات جاده‌ای می‌باشد که با تأمین به موقع اعتبارات، تلاش‌های جهادی، همکاری دستگاه‌های مرتبط و نگاه ویژه مسئولین ذیربط به راه‌های استان همدان حاصل خواهد شد.

کد مطلب 6121423

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