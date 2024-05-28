روند افزایشی دمای هوای استان تا پایان هفته جاری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره‌مند ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: افزود: بامداد امروز شهرهای یاسوج با دمای حداقل ۱۴ درجه سانتی گراد و سی سخت با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده است.

وی بیان داشت: سه روز آینده حداکثر دمای هوای همه ایستگاه‌های هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به طور میانگین چهار درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

بهره مند تصریح کرد: بیشینه دمای هوای شهرهای دوگنبدان، لنده، لیکک و همچنین، منطقه امامزاده جعفر در شبانه روز گذشته از ۴۰ درجه سانتیگراد گذشته و بیشینه دمای ایستگاه‌های هواشناسی در امامزاده جعفر ۴۰.۸، لیکک ۴۰.۴، دوگنبدان ۴۰.۴، شهر دهدشت ۳۹.۷ و لنده ۴۱.۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این دما نسبت به روز پیش از آن سه تا چهار درجه سانتیگراد افزایش نشان می‌دهد، گفت: حداکثر دمای هوای شهرهای سردسیری مارگون، یاسوج و سی سخت به ترتیب ۳۱، ۲۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد ثبت شده که سه تا چهار درجه سانتیگراد نسبت به روز شنبه پنجم خرداد ماه افزایش یافته است.

بهره مند اظهار داشت: در برخی از مناطق از مهمترین پدیده‌های هواشناسی استان در شبانه روز آینده، هوای صاف تا کمی ابری، افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک است.