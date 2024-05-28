به گزارش خبرنگار مهر، یوسف محمودی ظهر امروز سه‌شنبه در خصوص برگزاری جلسه هم اندیشی و توجیهی کارشناسان بازرسی فرمانداری‌های سطح استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه تشریح برنامه‌های بازرسان در سال جاری، هم اندیشی و استفاده از نظرات همه کارشناسان در پیشبرد اهداف این اداره کل بود.

وی خطاب به کارشناسان فرمانداری‌ها افزود: انتظار داریم که در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دقت و نظارت بیشتری داشته و گزارش کارهای دستگاه‌ها را به این اداره کل ارسال کنید.

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان تاکید کرد: سیاست و خط کاری ما همان گفتمان و سیاست دولت و استاندار مبنی بر ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از جرایم، تخلفات و مبارزه با فساد در هر سطحی است.

وی گفت: لزوم انجام بازرسی‌های فعالانه و دارای زمانبندی از ادارات و دستگاه‌های مستقر در شهرستان، حضور در کمیسیون معاملات فرمانداری و شهرداری‌ها به عنوان عضو ناظر، پیگیری مشکلات مردمی، نظارت بر انجام ملاقات‌های عمومی مدیران، لزوم تکریم ارباب رجوع، بروزرسانی و پاسخگویی سریع به موضوعات ارسالی در کارتابل «سامد» و سامانه رسیدگی به شکایات وزارت کشور از جمله مأموریت‌های تعیین شده برای بازرسان شهرستانی است.