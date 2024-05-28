اعمال محدودیت های ترافیکی برای بازی شمس آذر

علی آسیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شهر قزوین به دلیل بازی تیم فوتبال شمس آذر با پرسپولیس خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم همراهی مناسبی از سوی مردم را شاهد باشیم.

وی افزود: برای بازی امروز جهت روان سازی ترافیک و افزایش ظرفیت تردد، تردد انواع وسیله نقلیه باری و سنگین به خصوص کانون‌های مصالح ساختمانی از بلوار نوروزیان به سمت میدان شهید رضایی ممنوع شده است.

رئیس پلیس راهور قزوین اضافه کرد: علاوه بر پارکینگ‌های اطراف میدان شهیدان رضایی، پارکینگ شرکت نمایشگاه‌ها نیز برای پارک خودروها تدارک دیده شده است.

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت محدود پارکینگ‌ها و حضور هواداران از استان‌های دیگر توصیه ما به مردم قزوین استفاده از خودروهای عمومی برای حضور در ورزشگاه است.

آسیایی تاکید کرد: همچنین از مردم درخواست داریم برای عبور پیاده از اتوبان از زیرگذر استفاده کرده و از تردد در عرض اتوبان که بسیار خطرناک و ممنوع است خودداری کنند.