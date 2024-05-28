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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۰۹

یگان‌زاده خبر داد؛

دستگیری متخلف خرید و فروش پرندگان شکاری

دستگیری متخلف خرید و فروش پرندگان شکاری

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از دستگیری متخلف خرید و فروش پرندگان شکاری توسط محیط بانان این اداره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان‌زاده گفت: روز گذشته محیط‌بانان این اداره در محدوده تجریش تهران متوجه حضور متخلف فروش پرندگان شکاری شدند و پس از هماهنگی‌های لازم در محل حاضر و اقدام به دستگیری متخلف کردند.

وی با اشاره به اینکه دو شاهین، چهار جغد، دو مرغ مینا و یک سنجاب از متخلف کشف و ضبط شد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

یگان زاده از شهروندان حامی حیات وحش خواست، در صورت مشاهده خرید و فروش، نگهداری و یا شکار غیرمجاز گونه‌های حیات وحش در شهرستان شمیرانات، موضوع را از طریق شماره تماس ۲۶۵۰۷۲۳۳ به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

کد مطلب 6121450

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