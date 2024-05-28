به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی گفت: طرح شهید خدمت با هدف تبیین عملکرد و خدمات شهید خدمت آیت الله رئیسی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح ادامه داد: این طرح در قالب ملی و طی دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله اول ویژه پنج روز عزای عمومی در سطح کشور بود و مرحله دوم به صورت برنامه‌های محوری مسجد با رویکرد تبیینی اجرا می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان افزود: به منظور توجه بخشی و جریان سازی معرفتی از خدمات رئیس جمهور شهید در مرحله نخست، آذین بندی و سیاه پوش کردن مساجد، پخش محتوای صوتی از مأذن های مساجد و تبلیغات محیطی در سطح محلات و مساجد انجام شد.

کیامهر، تداوم راه و عملکرد شهدای خدمت در مسیر آبادانی و رشد کشور و رسیدگی به محرومان و مستضعفان را از اهداف مرحله دوم این طرح برشمرد و بیان کرد: اجرای طرح هشت هزار ختم قرآن کریم و اهدای ثواب آن به شهدای خدمت از جمله برنامه‌های محوری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سطح کشور است.

به گفته وی اجرای سرودهای تولیدی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به همت فعالان مسجدی در معابر عمومی و مساجد و انعکاس آن در صدا و سیمای استانی از دیگر برنامه‌های اجرایی این طرح است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان اضافه کرد: از دیگر برنامه‌های قابل ذکر در روند اجرای طرح شهید خدمت، برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب سید محرومین بوده که این کتاب در سامانه بچه‌های مساجد به صورت الکترونیک قابل بهره برداری است.

کیامهر یادآوری کرد: با توجه به سفرهای استانی رئیس جمهور و سفر به استان کردستان، توجه به روستاهای بازدید شده با محوریت کانون‌های مسجد و بیان خدمات و تلاش‌ها در قالب خاطره از اهالی روستا و منطقه یکی دیگر از برنامه‌های اجرایی طرح شهید خدمت است.