برخورد قاطع دادگستری کردستان با متخلفان حوزه املاک و خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی ظهر سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی استان کردستان اعلام کرد: در راستای کاهش دعاوی و ورودی پرونده به دادگستری استان، نظارت بر خرید و فروش املاک و خودرو در بنگاه‌ها و در فضای مجازی در سال جاری تشدید می‌شود.

اسدی با اشاره به لزوم حضور و فعالیت شخص دارنده جواز کسب در بنگاه، افزود: با توجه به اینکه فعالیت در این حوزه دارای آثار و تبعات حقوقی و اجتماعی است هرگونه خرید و فروش و اجاره جواز کسب و پروانه تخصصی مشاوره املاک و خودرو ممنوع است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه سپری کردن دوره آموزشی ویژه مشاوران املاک و خودرو برای صدور جواز کسب و تمدید آن اجباری است، چنانچه دارنده جواز کسب مبادرت به فروش یا اجاره آن نماید، جواز کسب مربوطه باطل خواهد شد و با فرد خاطی برخورد قانونی می‌شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان اضافه کرد: دریافت هرگونه وجهی از طرفین معامله خارج از عرف قانونی، تخلف بوده و متخلف به پرداخت ۱۰ برابر وجه دریافتی در حق دولت محکوم می‌شود.