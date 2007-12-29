آغاز دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور از بهمن ماه

دکتر محمد رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در نیمسال دوم سال تحصیلی 87- 86 دو هزار و 500 نفر در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور از طریق تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و هجدهمین دوره فراگیر در 17 رشته گروه الهیات و معارف، زبان و ادبیات فارسی و عرب، علوم تربیتی و روانشناسی، اقتصاد و حسابداری، مدیریت و مهندسی کشاورزی پذیرش شده اند.

وی ادامه داد: در نیم سال تحصیلی اول سال 87- 86 نیز یک هزار و 500 نفر در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور پذیرفته شده بودند.

مسئول مرکز پیشرفته آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور اضافه کرد: امتحانات پایان ترم دوره های آزمون محور رادیو تلویزیونی نیمسال اول تحصیلی طبق تقویم آموزشی دانشگاه از نیمه اول دی ماه آغاز می شود.