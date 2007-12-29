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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۴۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آغاز دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور از بهمن ماه

آغاز دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور از بهمن ماه

کلاسهای دانشجویان دوره های آزمون محور (رادیو تلویزیونی) دانشگاه پیام نور به گفته مسئول مرکز پیشرفته آموزش از راه دور این دانشگاه از بهمن ماه آغاز می شود.

دکتر محمد رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در نیمسال دوم سال تحصیلی 87- 86 دو هزار و 500 نفر در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور از طریق تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و هجدهمین دوره فراگیر در 17 رشته گروه الهیات و معارف، زبان و ادبیات فارسی و عرب، علوم تربیتی و روانشناسی، اقتصاد و حسابداری، مدیریت و مهندسی کشاورزی پذیرش شده اند.

وی ادامه داد: در نیم سال تحصیلی اول سال 87- 86 نیز یک هزار و 500 نفر در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور پذیرفته شده بودند.

مسئول مرکز پیشرفته آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور اضافه کرد: امتحانات پایان ترم دوره های آزمون محور رادیو تلویزیونی نیمسال اول تحصیلی طبق تقویم آموزشی دانشگاه از نیمه اول دی ماه آغاز می شود.

کد مطلب 612147

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