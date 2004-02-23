كردها هرگز به دنبال استقلال و جدايي طلبي نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر، برهم صالح حمايت خود را از برگزاري انتخابات در عراق اعلام كرد اما درعين حال بر ضرورت اينكه اين انتخابات آزاد و عادلانه و دمكراتيك و سالم برگزار شود، تاكيد كرد.

وي كه با راديو آمريكايي سوا گفتگو مي كرد، با رد هرگونه شايعه مربوط به درخواست جدايي طلبانه و استقلال طلبي كردها گفت : ملت و رهبران كرد معتقدند كه آينده آنها تنها در سايه عراق شكوفا و دمكراتيك و با ثبات نهفته است، ما خود را بخشي از ملت عراق مي دانيم و به دنبال عراقي هستيم كه با ملت و همسايگان خود درصلح باشد.

وي درباره موضع سران كرد درقبال مساله انتخابات و خواسته آيت الله سيستاني واعضاي شوراي حكومت انتقالي مبني بر برگزاري انتخابات مستقيم و فراگيرگفت: ما هم از برگزاري انتخابات حمايت مي كنيم، ملت عراق بايد در همه مسائلي كه برايش مهم است، با راي خود نقش تعيين كننده داشته باشد و بايد آزادي كامل براي اعمال حق طبيعي خود در تعيين سرنوشتش از طريق انتخابات يا هر شيوه دمكراتيك ديگر داشته باشد اما نكته مهم اين است كه انتخابات بايد آزاد، عادلانه و دمكراتيك باشد.

وي گفت: ما در كردستان تجربه اي در زمينه انتخابات كسب كرده ايم ولي براي برگزاري انتخابات فراگير بايد زمان مناسب و برنامه ريزي و مقدمات شايسته و مناسبي صورت گيرد زيرا انتخابات تنها نمي تواند به صرف يك تصميم گيري سياسي برگزار شود بلكه بايد مسائل فني و شرايط امنيتي آن فراهم شود.

وي تاكيد كرد: ما نيز با ديگر برادران عراقي خود بر اين مساله اتفاق نظر داريم كه تدوين قانون اساسي دايمي بايد از طريق يك فرايند انتخاباتي مستقيم از سوي ملت عراق و توسط افراد كاردان و شايسته انجام شود.

به گزارش مهر وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار راديو سوا، كه برخي تحليلگران ابراز ترديد مي كنند كه كردها هيچ تمايلي به برگزاري انتخابات مستقيم به دليل وضع كركوك ندارند، گفت: اينها نوعي جنجال سازي و غوغاسالاري است چه بسا آماده ترين جريان در وضع سياسي فعلي عراق طرف كرد يامنطقه كردستان باشد دركردستان وضعيت باثباتي از نظر امنيتي و شكوفايي اقتصادي وجود دارد ، نگراني ما به ديگر بخش هاي كشور بر مي گردد، به صراحت مي گويم كه هيچ ترديدي از سوي ما در مورد انتخابات وجود ندارد و تاكيد مي كنم كه اين انتخابات براي عراق مهم و سرنوشت سازخواهد بود.