دومین نمایشگاه کار و تک دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذاکرحسین فیروزه، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه بعد از ظهر سه شنبه در افتتاحیه دومین نمایشگاه کار و تک اظهار کرد: دومین نمایشگاه کار و تک به همت هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان و حمایت اسپانسرها و شرکتهای استان اصفهان با حضور ۴۲ شرکت و گروه صنعتی و کانونهای صنعتی فعال در حوزه کسب و کار، آغاز به کار میکند.
وی ادامه داد: هدف نمایشگاه کار و تک، ایجاد شرایط و بستری برای حضور صنایع و شرکتها در دانشگاه است که فعالیتها و توانمندیهای خود را به دانشجویان ارائه کنند، دانشجویان نیز در این رویداد با محصولات شرکتها و شرایط جذب آنها آشنا شده و اطلاعات دقیقی برای برنامه پس از فارغالتحصیلی خود کسب میکنند.
رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان، این نمایشگاه را عامل ایجاد همرسانی بین دانشجویان و صنایع دانست و عنوان کرد: واحدهای صنعتی حاضر در این نمایشگاه، با فضای دانشگاه، موضوعاتی که تدریس میشود، علاقهمندی دانشجویان و دیدگاه و انگیزه آنان نسبت به کار آشنا شده و نوعی همرسانی بین کارجو و کارفرما فراهم میشود تا زمینه اشتغال دانشآموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان فراهم شود.
وی در ادامه گفت: در دومین روز از نمایشگاه، نشست گفتوگو و تبادل نظر با موضوع جذب فارغالتحصیلان دانشگاه در صنایع و شرکتهای مستقر در اصفهان با حضور مدیران عامل و مدیران منابع انسانی صنایع حاضر در نمایشگاه برگزار میشود.
فیروزه افزود: در این نشست که در سالن کنفرانس ریاست دانشگاه برگزار خواهد شد، شیوههای همکاری بین دانشگاه و صنعت برای جذب بهتر دانشآموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شده و در حوزه موضوعاتی همچون کارآموزی، کارورزی، سامانه کاریابی، بورسیه صنعتی و سایر شیوههای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت بحث و گفتوگو صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به استقبال شرکتهای حاضر در رویداد پیشین، بیان کرد: حدود یک سوم از شرکتهای حاضر در دومین نمایشگاه کار و تک، در دوره قبل نیز حضور داشتند و به دلیل بهرهبرداری خوبی که در معرفی شرکت به دانشجویان و جذب فارغالتحصیلان داشتند، در نمایشگاه امسال نیز حضور دارند.
رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان در رابطه با برگزاری رویداد متفاوت دانشجویی در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: در حوزه دانشجویی، بخشی تحت عنوان بازیهای استراتژیک و ابربازیها اضافه شده که دانشجویان در یکی از این بازیها در طی ۲ روز با تیمسازی با فعالیت تیمی و استراتژیک و کارهایی که در انجام پروژه و طرحها موردنیاز است، آشنا میشوند و درنهایت پس از برگزاری مسابقه، جوایزی دریافت خواهند کرد.
گفتنی است، در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه کار و تک، دورههای آموزشی در حوزه اشتغال و کارآفرینی برای دانشجویان برگزار خواهد شد.
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