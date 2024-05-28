به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی در بازدید ظهر سه شنبه در بازدید از یکی از شرکت‌های دانش بنیان با تاکید بر اهمیت راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولیدی و صنعتی اظهار کرد: تحقیق و توسعه در کنار بهره گیری از دانش روز دنیا، زمینه ساز کسب موفقیت و ثبات در فعالیت شرکت‌های تولیدی و صنعتی است.

وی تلفیق دانش و مهارت را زمینه ساز دستیابی به محصولاتی با کیفیت بالا و افزایش بهره وری تولید دانست و بیان داشت: خوشبختانه شرکت دانش بنیان بتنی پیش تنیده غرب توانسته است با بهره گیری از جوانان فارغ التحصیل بومی استان نسبت به تولید قطعات بتنی با ویژگی‌های منحصر به فرد اقدام نماید که این شرکت علاوه بر تأمین نیازهای داخلی استان، محصولات خود را به دیگر استان‌های کشور ارسال و زمینه صادرات قطعات پیش ساخته بتنی به اقلیم کردستان عراق را نیز فراهم کرده است.

محمدی معرفی محصولات تولیدی استان و قابلیت‌های رقابت پذیری در بازار را یکی از مهمترین مؤلفه‌های کسب بازار فروش برای تولیدات استان دانست و افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف معرفی محصولات، مصوب کردن خریدهای پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی سطح استان از شرکت‌های داخل استان در شورای برنامه ریزی و توسعه و اعطای تسهیلات بانکی از محل تبصره (۲) و صندوق پیشرفت و توسعه استان را از جمله حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان از تولیدکنندگان بومی استان در راستای ایجاد اشتغال پایدار است.

وی بیان داشت: توجه به شرکت‌های دانش بنیان و تلاش در راستای توسعه این شرکت‌ها یکی از ارکان اصلی تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نامگذاری شعار سالجاری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» است که در همین راستا این سازمان آمادگی خود را جهت همکاری و پیگیری مسائل و چالش‌های پیش روی سرمایه گذاران و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی اعلام می‌کند.

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به همراه معاونین و کارشناسان این سازمان از واحدهای مختلف شرکت دانش بنیان بتنی پیش تنیده بازدید و از نزدیک با روند فعالیت این شرکت بیش از پیش آشنا شدند.