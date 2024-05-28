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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

ریزگردهای صحرای قره قوم به مازندران رسید

ریزگردهای صحرای قره قوم به مازندران رسید

ساری- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از ورود ریزگردها یا گرد و غبار از صحرای قره قوم ترکمنستان به استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله کاویان گفت: امروز صبح دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در ایستگاه‌های محیط زیست شهرهای نکا، آمل و چالوس داده‌های مربوط به ذرات معلق هوا را بیش از حد استاندارد نشان داده است.

او افزود: این شاخص‌ها مربوط به ذرات معلق ریزگردها یا همان پدیده گرد و غبار است و از شاخص استاندارد در هر سه ایستگاه یاد شده بالاتر بوده است که این نشان دهنده آن است که هوای مازندران میزبان پدیده گرد و غبار یا ریزگردها شده است.

کاویان با اشاره به اینکه در این باره با دانشگاه علوم پزشکی و هواشناسی مکاتبه شده است، گفت: همکاران هواشناسی به صورت شفاهی گزارش دادند که بررسی داده‌های نشان می‌دهد که ریزگردها از سمت صحرای قره قوم در کشور ترکمنستان بلند شده و در جهت غرب در حرکت است و از روی دریای خزر عبور کرده و به مازندران رسیده است.

او افزود: این وضعیت پدیده ریزگردها درنهایت تا امروز غروب به علت ورود جریان‌های دیگر هوا به استان به تدریج از بین خواهد رفت.

کد مطلب 6121516

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