سرهنگ کریم اکبری با بیان اینکه جهاد تبیین یکی از رسالتهای اصلی بسیج در زمان کنونی است، اظهار کرد: بر این اساس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه برنامههایی را در دستور کار داریم.
وی افزود: یکی از این برنامهها برپایی جلساتی با موضوع جهان تبیین است و اقدامات دولت سیزدهم را برای شهروندان کاشانی بیش از گذشته تبیین خواهیم کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان راهاندازی پویش «شاخه گلی برای سید ابراهیم» را از دیگر برنامههای در دستور کار دانست و ادامه داد: ما همه توان خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور در ۸ تیر ماه به کار خواهیم گرفت و در کنار هیئت اجرایی تمام قد حضور مییابیم.
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