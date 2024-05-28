۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی و اقدامات هدفمند عملیاتی، مرزبانان موفق شدند یک فروند شناور حامل کالاهای قاچاق را توقیف کنند.

وی تصریح کرد: از این شناور کالاهای زیادی شامل لوازم یدکی، لوازم التحریر، پارچه، کولر، وسایل ضدفرهنگی و صدها قلم دیگر کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن اعلام معرفی ۲ نفر به مراجع قضائی گفت: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شد.

وی گفت: مرزبانی برای جلوگیری از ورود و خروج قاچاق کالا عزم جدی دارد و به منظور برخورد قاطع با هرگونه تردد غیر مجاز و تجاوز مرزی اقدامات گسترده‌ای در سطح مرز انجام می‌دهد و مأموران با بهره‌گیری از تجهیزات فنی، بر نوار مرز به طور کامل اشرافیت دارند.