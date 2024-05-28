گلستان پیشران توسعه ورزش قهرمانی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی عصر سه شنبه در دیدار با علی محمد زنگانه استاندار گلستان با تقدیر از تلاشهای ایشان و مدیرکل ورزش و جوانان استان در حمایت از ورزش، اظهار کرد: موفقیتها در ورزش حاصل تلاشهای همگانی و کار تیمی است
هاشمی اظهار کرد: تمام تلاش ما بر این است اتفاقات مثبت در استانها روز به روز بیشتر شود.
وی افزود: به استانها اعلام کردیم پروژههایی که قابل افتتاح است تا قبل از انتخابات به سرعت به بهرهبرداری برسد.
وزیر ورزش و جوانان گفت: پروژههای گلستان پروژههای خوبی است و همانطور که شما مطالبه داشتهاید به سرعت به بهرهبرداری برسد.
هاشمی اظهار کرد: ظرفیتهای ورزش گلستان ظرفیت خوبی است و انتخاب مهدی الفتی به عنوان پرچمدار کاروان ایران در رقابتهای المپیک نشان دهنده بخشی از ظرفیتهای ورزش گلستان است.
وی یادآور شد: این کاروان با نام خادم الرضا (ع) به مسابقات المپیک اعزام خواهد شد.
۴۵ پروژه ورزشی در دولت سیزدهم به بهرهبرداری رسید
در ادامه علیمحمد زنگانه اظهار کرد: با تلاشهای انجام شده در دولت سیزدهم از ۱۱۰ پروژه نیمه تمام ورزشی استان ۴۵ پروژه به بهرهبرداری رسیده و سه پروژه آماده بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: خوشبختانه ظرفیتهای ورزشی بسیار خوبی در استان گلستان وجود دارد و سعی ما بر این است قدردان تلاشهای ورزشکاران استان باشیم که در دولت سیزدهم ۲۵ نفر از قهرمانان آسیایی و جهانی جذب دستگاههای اجرایی شدند.
استاندار گلستان تصریح کرد: با افتتاح آکادمی والیبال گنبدکاووس این مجموعه به نام شهید جمهور نامگذاری خواهد شد.
زنگانه با تقدیر از انتخاب مهدی الفتی ژیمناست تاریخ ساز گلستانی به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در رقابتهای المپیک پیش رو، اظهار کرد: در دو سال گذشته ۴۲۰ ورزشکار گلستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند و در حال حاضر ۱۵۰ نفر عضو ثابت تیمهای ملی هستند.
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