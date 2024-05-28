گرامیداشت ۱۵ خرداد در بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت ۱۵ خرداد ظهر سه شنبه در بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد ورامین با حضور کادر درمان برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در این مراسم اظهار کرد: بیمارستان ۱۵ خرداد این افتخار را دارد به نام شهدای قیام ۱۵ خرداد بوده و در مسیر حرکت کفن پوشان ورامین در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ قرار دارد.

وی با تقدیر از زحمات کادر درمان ورامین افزود: امروز بیمارستان ۱۵ خرداد بار عمده ای از درمان جنوب شرق استان تهران را به دوش می‌کشد که زحمات کارکنان این بیمارستان شایسته تقدیر است.

محمودی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری صورت گرفته و در حوزه تجهیز بخش نوزادان، امکانات «ان. آی. سی. یو» در بیمارستان ۱۵ خرداد ایجاد خواهد شد که خدمتی بزرگ در حوزه درمان است.

امام جمعه موقت ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور شعارهای انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان گفت: امروز به برکت ولایت فقیه و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری، شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل به زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان شنیده می‌شود و ارزش‌های انقلاب اسلامی در حال گسترش است.

محمودی با تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید و همراهان شهیدش تاکید کرد: تشییع میلیونی رئیس جمهور شهید اوج قدرشناسی ملت ایران را نسبت به خدمتگزاران نظام اسلامی نشان داد و وحدت ملی را در کشور گسترش داد.