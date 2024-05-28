دبستان ۴ کلاسه در تبادکان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه دبستان چهار کلاسه حضرت علی (ع) روستای دزقان کاملی تبادکان اظهار کرد: خانواده خیرینی که برای این آموزشگاه همت کرده‌اند امروز از مال و هستی خودشان گذشتند تا نونهالان این سرزمین بتوانند درس بخوانند و در دنیا مؤثر باشند.

فرماندار مشهد بیان کرد: با شهادت آیت الله رئیسی موجی که در کشور ایجاد شده بود آرام شد و یک موج دیگری با قدرشناسی و حق شناسی مردم عزیزمان و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری ایجاد شد و ما باید از مردم شریف مشهد مقدس، مجاورین و زائرین به خاطر حماسه بی سابقه تشییع باشکوهی که انجام دادند تشکر کنیم.

وی اظهار کرد: امیدوارم روزی برسد که در شهر و دیار امام رضا (ع) در روستا، محله یا منطقه‌ای نیاز به مدرسه نباشد، آخرین مدرسه را افتتاح کنیم و مردم از این بابت خداوند را شکر کنند.

بهره برداری از ۱۹ مدرسه در تبادکان

در این مراسم همچنین محمد حسین عبداللهی، مدیر آموزش و پرورش تبادکان اظهار کرد: دبستان چهار کلاسه روستای دزقان کاملی تبادکان با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال به صورت مشارکتی (مجمع خیرین مدرسه ساز استان، خانواده شهید طویلی قصیر، خانواده زنده یاد فاطمه رحمانی قزوینی، خانواده شهید سلامت علی شکری، علی اکبریان، خانواده زنده یاد بی بی ماشاء ا… جاویدی، خانواده زنده یاد اکبر بازرپور و سرهنگ فرمنش) با زیربنای ۲۰۵ متر مربع با ظرفیت ۱۲۰ دانش آموز (دانش آموزان فعلی پنجاه نفر) به بهره برداری رسید.

مدیر آموزش و پرورش تبادکان افزود: از آبان سال گذشته تاکنون نوزده مدرسه در تبادکان در سه شنبه‌های افتتاح با اعتباری بالغ بر ۲۶۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است و از آذر سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۹ مدرسه در تبادکان افتتاح شده و ۲۴ مدرسه نیز در دست احداث داریم که به فضل الهی و با همت خیرین نیک اندیش، مجمع خیرین مدرسه ساز، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و همکاران آموزش و پرورش تبادکان در آینده افتتاح خواهد شد.