دشمنان کشور از حضور گسترده مردم در تشییع شهدای خدمت عصبانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد سعیدی ظهر سه شنبه در دیدار سردار مجتبایی فرمانده اسبق نیروی انتظامی استان قم و مشاور معاونت بهداد فراجا گفت: امنیت یکی از نعمت‌های الهی است که تلاش نیروهای انتظامی برای ایجاد امنیت در جامعه راستا بسیار مهم است.

آیت الله سعیدی با تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت گفت: حادثه ناگواری که برای خادمان ملت رخ داد بسیار ناراحت کننده بود اما همانگونه که آنان در دوران حیات خود موجب برای جامعه و انقلاب اسلامی بودند با شهادت خود نیز موجب خروش ملت شدند و از سویی دیگر وجدان مسؤولان را تکان داد.

امام جمعه قم گفت: دشمنان جمهوری اسلامی و انقلاب از این حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای خدمت که در شهرهای مختلف کشور انجام شد بسیار عصبانی هستند چرا که همین خیزش مردمی سبب نابودی توطئه‌ها و نقشه‌های آنان شد.