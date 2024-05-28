به گزارش خبرنگار مهر، روح الله تنگستان عصر سه شنبه در نشست کمیته مناسب سازی شهرستان تنگستان اظهار داشت: یکی از وظایفی که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم رفع مشکلات معلولان و سالمندان در مراجعه به دارات است و همه اداراتی که بیشترین مراجعه به آنها صورت می‌گیرد مناسب سازی شده و رمپ‌های مورد نیاز معلولان در آنها ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان با اشاره به اینکه معلولان نیز حقی همچون سایر افراد جامعه دارند و باید رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: نیاز است مناسب سازی و استاندارد سازی ساختمان‌های در حال احداث اداری توجه ویژه قرار گیرند در این موارد حقوق معلولان نیز در احداث آنها مدنظر باشد.

وی با اشاره به اینکه معلولان نیز باید خدمات یکسان و برابر با افراد عادی داشته باشند تصریح کرد: باید توجه داشته باشند همه ادارات، بانک‌ها، مدارس و سالن‌های ورزشی که بیشترین مراجعات مردمی برخوردار هستند از نظر مناسب سازی اقدام لازم به عمل آورند.

تنگستانی از اداره بهزیستی شهرستان خواست تا نسبت به شناسایی نقاط مشکل دار سطح شهرهای تنگستان جهت مناسب سازی اماکن دولتی اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان خاطرنشان کرد: وظیفه تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان است که در پرداختن به امور معلولان از تمام ظرفیت‌های خود کمک بگیرند و تنها وظیفه اداره بهزیستی ندانند.