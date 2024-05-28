دما در هرمزگان به آستانه ۵۰ درجه نزدیک خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در سطح استان هرمزگان، اظهار کرد: مطابق فعالیت این سامانه، شاهد افزایش محسوس دما در سطح استان و رسیدن دما به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس در برخی نقاط هرمزگان خواهیم بود.

وی افزود: اوج این سامانه از ظهر پنج شنبه ۱۰ خرداد تا بعد از ظهر یک شنبه ۱۳ خرداد خواهد بود که شاهد افزایش دما و گرم شدن مناطقی از استان خواهیم بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این افزایش محسوس دما در سطح استان و رسیدن دما به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس در شهرستان‌های بستک، پارسیان، رودان، میناب و برخی نقاط مرکزی و شمالی استان رخ می‌دهد و در برخی مناطق دیگر از جمله بندرعباس، بندر لنگه، خمیر، حاجی آباد، بشاگرد، سیریک، جاسک، جزیره کیش، جزیره لاوان، جزیره سیری، ابوموسی، قشم، تنب بزرگ و هشتبندی قابل لمس خواهد بود.

حسن زاده بیان کرد: بر این اثر این سامانه احتمال افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، احتمال ایجاد تنش دمایی در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و احتمال آتش سوزی در باغات و مراتع وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز و از ترددهای غیر ضرور از حوالی ظهر تا اوایل غروب اجتناب شود، صرفه جویی در مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج مصر، در دستور کار باشد و با پاکسازی باغات از علف‌های خشک و اتخاذ سایر تمهیدات پیشگیرانه خسارات احتمالی به حداقل برسد.