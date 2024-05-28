فارس بیشترین سرانه جنگلی کشور را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ظهر سه شنبه ۸ خرداد در دیدار با مدیرکل صداوسیمای فارس ابتدا بیان کرد: شبکه فارس در حوزه تولید محتواهای مرتبط با منابع طبیعی همکاری خوبی با این سازمان دارد.
حجتالله مرادی با بیان اینکه فارس بیشترین سرانه جنگل کشور را به خود اختصاص داده و نیازمند صیانت ومراقبت است افزود: حدود ۱۸ درصد از جنگلهای کشور در استان فارس قرار گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در خصوص طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در سراسر کشور طی چهار سال نیز گفت: این طرح تنها با کمک مردم و دستگاهها و با فرهنگسازی و اطلاعرسانی خوب صدا و سیما میسر است و علاوه بر این سازمان صدا و سیما میتواند با تولیدات خوب و فرهنگسازی همگانی زمینهساز صیانت و نگهداری منابع طبیعی شده و مردم را در این زمینه مسوولیتپذیرتر کند.
مرادی استان فارس را به سبب پایین آمدن سطح سفرههای آب زیرزمینی استانی مستعد در زمینه ایجاد فرونشست دانست و گفت: زنگ خطر در این زمینه مدتها است به صدا در آمده و از آنجا که برداشت بی رویه آب از سفرههای آب زیرزمینی و حفر چاههای غیرمجاز عامل اصلی این مساله است صدا و سیما باید با دادن آگاهی، مسؤولان و مردم را نسبت به این مساله حساس کند.
نظر شما