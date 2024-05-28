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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۵

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس:

فارس بیشترین سرانه جنگلی کشور را به خود اختصاص داده است

فارس بیشترین سرانه جنگلی کشور را به خود اختصاص داده است

شیراز - مدیرکل منابع طبیعی فارس با بیان اینکه فارس از نظر سرانه جنگل رتبه نخست کشور است گفت: رسانه‌ها با تولیدات خود مسوولیت‌پذیری مردم و حساسیت مسؤولان را نسبت به حفظ منابع کشور بالا ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ظهر سه شنبه ۸ خرداد در دیدار با مدیرکل صداوسیمای فارس ابتدا بیان کرد: شبکه فارس در حوزه تولید محتواهای مرتبط با منابع طبیعی همکاری خوبی با این سازمان دارد.

حجت‌الله مرادی با بیان اینکه فارس بیشترین سرانه جنگل کشور را به خود اختصاص داده و نیازمند صیانت ومراقبت است افزود: حدود ۱۸ درصد از جنگل‌های کشور در استان فارس قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در خصوص طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در سراسر کشور طی چهار سال نیز گفت: این طرح تنها با کمک مردم و دستگاه‌ها و با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی خوب صدا و سیما میسر است و علاوه بر این سازمان صدا و سیما می‌تواند با تولیدات خوب و فرهنگ‌سازی همگانی زمینه‌ساز صیانت و نگهداری منابع طبیعی شده و مردم را در این زمینه مسوولیت‌پذیرتر کند.

مرادی استان فارس را به سبب پایین آمدن سطح سفره‌های آب زیرزمینی استانی مستعد در زمینه ایجاد فرونشست دانست و گفت: زنگ خطر در این زمینه مدت‌ها است به صدا در آمده و از آنجا که برداشت بی رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی و حفر چاه‌های غیرمجاز عامل اصلی این مساله است صدا و سیما باید با دادن آگاهی، مسؤولان و مردم را نسبت به این مساله حساس کند.

کد مطلب 6121634

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      14 2
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      درود بر شما و امثال شما که به فکر فرو نشست و تخریب جنگل ها و میراث فرهنگی و جهانی خودمون هستین و هر از گاهی یادآوری میکنید.. سپاسگذارم 🙏🙏😥
    • مهدی IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      7 2
      پاسخ
      امسال بارندگی بد نبود ولی خوب هم نبود خدا کنه بارش‌ها بیشتر و بیشتر بشود تا خشکسالی کمتر این جنگل‌ها را ازبین ببرد و مردم هم بیشتر مراقب این نعمت خدادادی باشند و مسولین هم بیشتر روی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست کار کنند.
    • 3931699056 ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      سلام لطفااطلاع رسانی کنید که جنگل ها رابه زغال تبدیل نکنند به فکر درخت کم اری باشند وگرنه دراینده جز افسوس خوردن و نابودی کشور راه دیگری وجود ندارد در هر خیابان چند مغازه زغال فروشی است وبا افتخار زغال جهرم را کارتن کارتن می فروشند
    • IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      4 1
      پاسخ
      اگرمن یه حقوقی میگرفتم که خیالم راحت باشه ودنبال کارنباشم کل این کوه وتپه های اطرافمودرخت میکارم.اینجابلوط وکنارراحت بالامیادولی بلوط رشدکمی داره.الانم بااین گرفتاری سالی ۷۰تاصددرخت میکارم.
    • تاری ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      2 0
      پاسخ
      تصویر جنگل هیرکانی است با تراکم بالا
    • ۶۵ ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اماراشتباه فرمودید بدون آدرس
    • ناشناس IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      1 0
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      چرا فقط به مردم درباره فرونشست زمین گوشزد میکنید؟ خب با خاطیان برخورد شدید کنید تا اینقد سفره های آب زیر زمینی رو خالی نکنن والا .
    • ناشناس ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من بچه استان فارس هستم .از شنیدن این خبر خوشحال شدم .ولی در شهرستان داراب منطقه موروارید شکورو.پشت کوه‌حنگل بنه زیادی هسته .منطقه کوهستان داراب بکر هسته .مردم خوب دارن نگه داری میکند .ولی هنوز هستن گله دارهای که دست به چرایی این جنگل ها میزند .منطقه فارس انجیرستان بزرگترین باغ گل دیم (بدون آب )جهان

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