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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۰۹

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت خبرداد؛

رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی دولتی در روستای تاریخی کنارصندل جیرفت

رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی دولتی در روستای تاریخی کنارصندل جیرفت

کرمان-دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی تصرف شده در روستای تاریخی کنار صندل جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین صالحی نژاد، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی تصرف شده در روستای تاریخی کنار صندل جیرفت افزود: با آزادسازی این اراضی مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده شد.

وی، ضمن قدردانی از عوامل نیروهای انتظامی در جهت برخورد با این تصرفات غیرقانونی افزود: عده‌ای اقدام به ساخت و ساز و دیوار کشی نموده بودند که با دستور به موقع دادستانی و اقدام قاطع نیروهای انتظامی این اراضی تصرف شده به بیت المال بازگشت.

صالحی نژاد، افزود: با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6121639

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