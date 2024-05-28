رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی دولتی در روستای تاریخی کنارصندل جیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، افشین صالحی نژاد، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی تصرف شده در روستای تاریخی کنار صندل جیرفت افزود: با آزادسازی این اراضی مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده شد.

وی، ضمن قدردانی از عوامل نیروهای انتظامی در جهت برخورد با این تصرفات غیرقانونی افزود: عده‌ای اقدام به ساخت و ساز و دیوار کشی نموده بودند که با دستور به موقع دادستانی و اقدام قاطع نیروهای انتظامی این اراضی تصرف شده به بیت المال بازگشت.

صالحی نژاد، افزود: با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.