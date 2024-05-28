به گزارش خبرنگار مهر، احمد پهلوانیان ظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به اینکه طبیعت استان فارس و تنوع پوشش گیاهی آن بی‌نظیر و فرصتی عالی برای توسعه استان فارس است گفت: با معرفی بهتر پویش همیار طبیعت می‌توانیم از ظرفیت‌های مردمی برای صیانت از منابع طبیعی بهره ببریم.

مدیرکل صداوسیمای فارس گفت: بهترین راهکار برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی بالا بردن حس مسؤولیت و مشارکت مردم در این امر است و مردم اگر به خوبی ارزش این میراث طبیعی و خدادادی را بدانند خود آنها بیش از ما مراقب طبیعت خواهند بود.

پهلوانیان در خصوص طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور نیز گفت: این طرح با همکاری صدا و سیما و منابع طبیعی استان فارس به خوبی پیگیری شده و برای تداوم این امر و تسریع در آن می‌توانیم طرح بریزیم و همکاری کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای فارس در پایان تاکید کرد: منابع طبیعی اعم از آب و خاک این سرزمین و اقلیم نزد ما امانت است و صدا و سیما آمادگی آن را دارد که تولیدات مرتبط با این حوزه را با هدف مراقبت بیشتر از آب و خاک، مراتع و جنگل‌های آن افزایش دهد.