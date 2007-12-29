اسدالله بادامچیان عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: نامزدهای جبهه متحد مطابق با شاخص ها و ضوابط مورد نظر دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: این جبهه به زودی به فهرست نهایی که مورد پذیرش عموم اصولگرایان است، دست خواهد یافت.

دیدار سران اصولگرا با مهدوی کنی پربرکت بود

بادامچیان همچنین دیدار سران اصولگرا با آیت الله مهدوی کنی را بسیار موثر خواند و گفت: طبیعی است که حضور مهدوی کنی با توجه به موقعیت ممتازی که وی در میان مردم دارد و احترامی که روحانیت و شخصیتهای سیاسی کشور برای وی قائل هستند، می تواند برای وحدت اصولگرایان موثر باشد و اتحاد اصولگرایان را در انتخابات مستحکم تر سازد.

وی این دیدار را مبین مشروعیت بخشیدن به حرکت مجموعه جبهه متحد اصولگرایان ارزیابی کرد و ادامه داد: این دیدار برای اصولگرایان پربرکت بود.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان تلاش برخی جریانها برای منفی نشان دادن دیدار سران اصولگرا با آیت الله مهدوی کنی را نشانه موثر بودن این دیدار خواند و تصریح کرد: این موضع گیرها نشان می دهد که برخی از وجود رقابتهای جدی در انتخابات ناراحت هستند.

جبهه متحد درانتخابات خبرگان ازمهدوی کنی حمایت می کند

بادامچیان همچنین در خصوص کاندیدای مورد نظر جبهه متحد در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان، گفت: ما از کاندیدای مورد نظر جامعتین در این انتخابات حمایت خواهیم کرد و جامعتین نیز آیت الله مهدوی کنی را به عنوان کاندیدای خود در تهران انتخاب کرده است.

قائم مقام حزب موتلفه خاطرنشان کرد: آیت الله مهدوی کنی با پیشنهاد جامعتین مبنی بر کاندیداتوری خود در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان موافقت کرده است.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان به تمامی گروه های سیاسی فعال کشور توصیه کرد که آنان هم نظر جامعتین را در این موقعیت حساس کشور مورد توجه قرار دهند چرا که این وحدت، می تواند در موقعیت کشور اثرگذار باشد.

اتفاق نظر 50 درصدی جبهه متحد در فهرست انتخاباتی استانی

بادامچیان در ادامه در خصوص کاندیدای جبهه متحد در استانهای سراسر کشور، اظهار داشت: جبهه متحد درباره کاندیدای خود در استانها به میزان 50 درصد به تفاهم دست یافته است و مابقی کار نیز در مسیر تفاهم قرار دارد و امیدواریم بتوانیم به یک تفاهم سراسری در کل کشور برسیم.

این فعال سیاسی در ادامه در خصوص قرار دادن ورزشکاران و هنرمندان در فهرست انتخاباتی جبهه متحد، گفت: جبهه متحد در بررسی های خود جهات گوناگون را مد نظر قرار می دهد تا به ترکیب مناسبی از کاندیداها دست یابد.

وی تاکید کرد: اعضای جبهه متحد به درصد سهم ها اعتقادی ندارند چون به شایسته سالاری در نظام مردم سالاری اسلامی معتقدند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان خاطرنشان کرد که اعضای این جبهه از تعصب ها و سهم خواهی مبری هستند چرا که آنان اساسا سهم خواهی را با اصول خود مغایر می دانند.