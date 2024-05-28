عملکرد سال گذشته ۶۶ دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرین بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان تهران در سال ۱۴۰۲ از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، افزود: ۶۶ دستگاه اجرایی در شاخصهای عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند و این فرایند تا دهم خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: رضایتمندی مردم از خدمات دستگاههای اجرایی، ارتقای بهره وری و عدالت به عنوان مهمترین محورهای شاخصهای عمومی و همچنین مأموریتها و وظایف اصلی و برنامههای دستگاهها نیز به عنوان محورهای اختصاصی ارزیابی در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی برای ارائه درخواست تجدید نظر در نتایج ارزیابی، میتوانند از ۱۲ تا ۲۴ خرداد از طریق سامانه معنا (مدیریت عملکرد نظام اداری) اقدام کنند.
وی افزود: نتیجه ارزیابی انجام شده پس از تائید شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استان تهران به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال میشود و دستگاههای اجرایی برتر نیز در جشنواره شهید رجایی سال جاری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
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