اعطای نشان «خادم کتاب رضوی» در چهاردهمین جشنواره کتاب رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه چهاردهمین جشنواره به منظور عمق بخشی کمی و کیفی با سیاق جدیدی برگزار میشود، اظهار کرد: بخش جدیدی تحت عنوان «خادم کتاب رضوی» به بخشهای چهاردهمین دوره این جشنواره افزوده شده است.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: این جشنواره از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و پس از برپایی دو دوره در همدان، دوره سوم به مجموعه آستان قدس رضوی در مشهد واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع سه هزار و ۸۴۵ اثر در دورههای گذشته به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، افزود: در سیزدهمین دوره آن، ۴۱۰ اثر به زبان فارسی و سایر زبانهای خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
حسینی بیان کرد: چهاردهمین جشنواره به منظور عمق بخشی کمی و کیفی با سیاق جدیدی برگزار میشود و مهمترین هدف برپایی این دوره جشنواره، گسترش فعالیتهای علمی، پژوهشی، ادبی و هنری مرتبط با سیره، زندگی و شخصیت حضرت رضا (ع) است.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اظهار کرد: این دوره جشنواره در بخش اصلی دارای ۸ محور شامل «حدیث و رجال»، «اخلاق، علوم تربیتی و آموزشی»، «فقه و حقوق»، «فلسفه و کلام»، «روانشناسی»، «علوم اجتماعی»، «سیره، تاریخ و مردمشناسی» و «طب الرضا (ع) با دو رویکرد طب قدیم و جدید» است.
وی ادامه داد: بخش فرعی جشنواره نیز در ۸ محور اعم از «خاندان امام رضا (ع)»، «اصحاب امام رضا (ع)»، «حرم و اماکن متبرکه»، «مشهد الرضا»، «مشاهیر رضوی»، «زیارت رضوی»، «نفایس رضوی» و «موقوفات رضوی» است.
حسینی با بیان اینکه بخش جدیدی تحت عنوان «خادم کتاب رضوی» به بخشهای چهاردهمین دوره این جشنواره افزوده شده است، افزود: در این بخش «پدیدآورندگان»، «کتابپردازان» و «ناشرانی» که در یک دوره سه ساله برگزاری جشنواره دارای بیشترین آثار انتشار یافته رضوی باشند، به عنوان خادم کتاب رضوی انتخاب میشوند.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه بخش ویژهای در دو محور برای این دوره جشنواره در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در محور نخست در راستای همکاری با پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، از پدیدآورنده برترین کتاب انتشار یافته با شعار «اندیشه تمدنی امام رضا (ع)؛ عدالت برای همه، ظلم برای هیچکس» تقدیر خواهد شد.
وی افزود: در محور دوم این بخش ویژه نیز از آثار انتشار یافته برای کودکان یا نوجوانان با رویکرد آموزههای معارفی، اخلاقی و تاریخی در حوزه معارف رضوی یا زیارت، تقدیر خواهد شد.
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