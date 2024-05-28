مشکلات طارم با اقدام جهادی قابل حل شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی برحق در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان با میزبانی فرمانداری شهرستان طارم، اظهار کرد: استان زنجان برخوردار از مدیران توانمند است که باید از توانایی و ظرفیت این مدیران برای حل مشکلات و ارائه خدمات به مردم و نظام استفاده کرد.

وی بیان کرد: با پشت میز نشستن کاری برای رفع مشکلات مردم انجام نخواهد شد، حضور مسؤولان در میدان و میان مردم، با اقدام جهادی در حل مشکلات بسیار اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: برخی مشکلات استان به دست خود مدیران قابل برطرف شدن است و نباید در این زمان، منتظر تهران یا سازمان مربوط بود.

فرجی برحق افزود: مشکلات مطرح‌شده در این شهرستان و گزارش مدیران دستگاه‌های متولی امر، نیازمند همکاری و همفکری همه دستگاه‌ها برای رفع آنهاست و این شهرستان با توجه به شرایط آب و هوایی و زمین‌های حاصلخیز مستعدد رونق تولید و کشت محصولات کشاورزی است که همه باید برای تحقق این امر تلاش کنیم.