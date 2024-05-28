۸۴ نقطه بحرانی در جنگل های ایلام در بحث حریق شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسم خانمحمدیان عصر سه شنبه در همایش قرارگاه سلام که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام، معاون استاندار و فرماندار ویژه دهلران و جمعی از مدیران کل و سازمانهای مردم نهاد در محل فرمانداری ویژه شهرستان دهلران برگزار شد، گفت: براساس دادههای ماهوارهای در ۲۰ سال گذشته ۲ هزار ۵۰۰ حریق در عرصههای منابع طبیعی استان اتفاق افتاده است و این ۸۴ نطقه بحرانی شناسایی شدهاند.
وی افزود: منابع طبیعی نه تنها به نسل حاضر، بلکه به تمامی نسلهای آینده کشور تعلق دارد و باید به خوبی حفظ و به آیندگان سپرده شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: بارندگیهای سال جاری باعث افزایش رویش گیاهان در مراتع و جنگلهای استان ایلام شده است.
وی با اشاره به اینکه جلسه ستاد مدیرت بحران با موضوع حریق در تمام شهرستانهای استان تشکیل شده است عنوان کرد در مرکز استان این جلسه با ریاست استاندار و در شهرستانها با حضور فرمانداران تشکیل و مصوبات نیز در راستا تدوین شده است.
خانمحمدیان با اشاره به اینکه ۴۵۰ هزار هکتار از ارضی ملی استان مستعد حریق و بحرانی هستند گفت: ما باید اقدامات پیشگیرانه در راستای پیشگیری از حریق در این ۴۵۰ هزار هکتار انجام بدهیم که منابع طبیعی استان به تنهایی قادر به این کار نیست و نیازمند مشارکت همه دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران و اقشار مختلف مردم است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: در راستای کنترل مناطق بحرانی از ظرفیت عشایر هم استفاده کردیم.
وی به ایجاد آتش بر در اراضی جنگلی و مرتعی استان اشاره کرد گفت: امسال یک هزار کیلومترآتش بُر در پارکها، مناطق جنگلی، مسیرهای موصلاتی استان در جهت پیشگیری از حریقهای احتمالی ایجاد شده است.
خانمحمدیان به نقش و مشارکت مردم در امر حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد؛ بیان داشت: انتظار میرود که برای پیشگیری و اطفای حریق در جنگلها و مراتع، مجریان طرحها و بهرهبرداران منابع طبیعی، دهیاران و شورای اسلامی روستاها در مناطق بحرانی به منابع طبیعی کمک کنند.
وی ادامه داد: منابع طبیعی جنگل بستر حیات انسانها و زیربنای توسعه پایدار جوامع است لذا حفظ، صیانت و نگهداری از منابع طبیعی و استفاده و بهره برداری اصولی و علمی از این منابع بسیارپراهمیت است.
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