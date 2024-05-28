ادارات دهلران مقدمات انتخابات را برای حضور مردم فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دهلران گفت: رئیسی شخصیت با اخلاص در عمل ساده زیست بود ولی راستای منافع ملی در سطح بین‌المللی استوار و با صلابت بود.

وی به عملیات صادق اشاره کرد و گفت: همه ما شاهد بودیم که در سازمان ملل چگونه با صلابت سخن گفتند، و شورای امنیت ملی هم شاهد آن بودیم که تاریخی‌ترین عملیات کشور به رخ استکبار کشیدن قدرت و توانمندی ایران را به رخ جهان در دولت سیزدهم همه ما شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه برای تنومند شدن درخت انقلاب باید راه شهادت هموار شود، بیان کرد؛ با شهادت شهیدان و شخصیت‌هایی همچون رجایی، باهنر در آن مقطع زمانی همدلی و استحکام نظام به وجود آوردند و شهادت آیت الله رئیسی هم دیدم که مردم سنگ تمام گذاشتن و قطعاً با رهنمودهای مقام معظم رهبری کشور اهداف خودش پیش خواهد برد.

وی ادامه داد: در آستانه نیمه دوم خرداد و ارتحال امام خمینی هستیم برنامه‌های گرامی داشت رهبری با ید با محوریت مردم برگزار شودو کاروان اعزام به مرقد مطهر امام خمینی با همکاری سپاه شهرستان از جمله برنامه‌های شهرستان است.

صادقی با اشاره به اینکه حضور مردم شهرستان دهلران در برنامه‌های ایام سوگواری برای شهید جمهور و همراهان قابل تقدیر بود، عنوان کرد: برنامه و مراسم خوبی برای پاسداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در شهرستان برگزار شد و حضور استاندار و امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مراسم قابل تقدیر بود.